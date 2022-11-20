Характеристики товара
Описание
- Продукция изготавливается под заказ.
- Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
- Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
- Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
- Спинка выполнена из гнутой фанеры 12-14мм, Крепление опор -болтовое(болт М8). Для надежной фиксации опор и создания долговечного соединения при сборке-опоры необходимо вклеивать (клей класс D2-D4).
- Примерный вес 1-го каркаса в собранном виде около 8кг.
- Каркас разборный, требуется самостоятельная сборка.
- Каркас состоит из готовых сборочных единиц. Может потребоваться незначительная доработка(подгонка) элементов при сборке. Для сборки каркасов необходимо наличие ручного столярного и эл.инструмента, а также квалифицированный персонал. Ответственность за сборочные работы полностью возлагается на Заказчика и его исполнителей. Заказчику необходимо своими силами выполнить соединение сборочных единиц каркаса, в т.ч. с помощью метизов, а там где требуется неразъемное соединение – при помощи столярного клея (класс D2-D4).
- Качание каркаса без нагрузки в пределах допуска 3,0 мм не считается браком и устраняется силами Заказчика, установкой мягких подпятников на опоры;
- На поверхности спинки допускаются следы зачистки и монтажные скобы (под затяжку тканью).
- Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в товар (направленных на улучшение потребительских свойств товара), без изменения габаритных размеров товара, без уведомления Заказчика.
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина500 мм
- Глубина550 мм
- Вес8 кг