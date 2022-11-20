Товар в корзине. Перейти
Каркас стула Монца - фото 1

Каркас стула Монца

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Каркас стула Латур
Каркас стула Латур
Следующий Каркас стула Мотихари
Каркас стула Латур

Характеристики товара

Описание

  • Продукция изготавливается под заказ.
  • Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
  • Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
  • Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
  • Спинка выполнена из гнутой фанеры 12-14мм, Крепление опор -болтовое(болт М8). Для надежной фиксации опор и создания долговечного соединения при сборке-опоры необходимо вклеивать (клей класс D2-D4).
  • Примерный вес 1-го каркаса в собранном виде около 8кг.
  • Каркас разборный, требуется самостоятельная сборка.
  • Каркас состоит из готовых сборочных единиц. Может потребоваться незначительная доработка(подгонка) элементов при сборке. Для сборки каркасов необходимо наличие ручного столярного и эл.инструмента, а также квалифицированный персонал. Ответственность за сборочные работы полностью возлагается на Заказчика и его исполнителей. Заказчику необходимо своими силами выполнить соединение сборочных единиц каркаса, в т.ч. с помощью метизов, а там где требуется неразъемное соединение – при помощи столярного клея (класс D2-D4).
  • Качание каркаса без нагрузки в пределах допуска 3,0 мм не считается браком и устраняется силами Заказчика, установкой мягких подпятников на опоры;
  • На поверхности спинки допускаются следы зачистки и монтажные скобы (под затяжку тканью).
  • Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в товар (направленных на улучшение потребительских свойств товара), без изменения габаритных размеров товара, без уведомления Заказчика.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Ширина525 мм
  • Глубина650 мм
  • Вес10 кг
С этим товаром покупают
Чехол 09Настоящее фото товара Чехол 09, произведённого компанией ChiedoCover
от790
9

Чехол 09

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
12

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам

Настоящее фото товара Стул Декатур дуб кера, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
15

Стул Декатур дуб кера

Настоящее фото товара Стул Чарли круг, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Чарли круг

Стул Диана велюр черныйНастоящее фото товара Стул Диана велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Диана велюр черный

В наличии 68 шт.
Урна деревянная на железобетонном основании СтрельнаНастоящее фото товара Урна деревянная на железобетонном основании Стрельна, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
6

Урна деревянная на железобетонном основании Стрельна

Кресло Lobster Chair, черныйНастоящее фото товара Кресло Lobster Chair, черный, произведённого компанией ChiedoCover
67 290
Оптовая цена
10

Кресло Lobster Chair, черный

Другие товары из разделакаркасы стульев
Настоящее фото товара Каркас для стула С11, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Каркас для стула С11

Настоящее фото товара Каркас для стула С12, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Каркас для стула С12

Настоящее фото товара Каркас для стула С15, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
6

Каркас для стула С15

Настоящее фото товара Каркас для стула С16, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Каркас для стула С16

Настоящее фото товара Каркас для стула С17, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
14

Каркас для стула С17

Настоящее фото товара Каркас для стула С19, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
10

Каркас для стула С19

Настоящее фото товара Каркас для стула С20, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Каркас для стула С20

Настоящее фото товара Банкетка Б-2, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
11

Банкетка Б-2

Настоящее фото товара Банкетка Б-3, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
5

Банкетка Б-3

Настоящее фото товара Банкетка Б-6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
14

Банкетка Б-6