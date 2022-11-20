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Каркас стула Мотихари - фото 1

Каркас стула Мотихари

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Продукция изготавливается под заказ.
  • Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
  • Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
  • Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
  • Спинка выполнена из гнутой фанеры 12-14мм, Крепление опор -болтовое(болт М8). Для надежной фиксации опор и создания долговечного соединения при сборке-опоры необходимо вклеивать (клей класс D2-D4).
  • Примерный вес 1-го каркаса в собранном виде около 8кг.
  • Каркас разборный, требуется самостоятельная сборка.
  • Каркас состоит из готовых сборочных единиц. Может потребоваться незначительная доработка(подгонка) элементов при сборке. Для сборки каркасов необходимо наличие ручного столярного и эл.инструмента, а также квалифицированный персонал. Ответственность за сборочные работы полностью возлагается на Заказчика и его исполнителей. Заказчику необходимо своими силами выполнить соединение сборочных единиц каркаса, в т.ч. с помощью метизов, а там где требуется неразъемное соединение – при помощи столярного клея (класс D2-D4).
  • Качание каркаса без нагрузки в пределах допуска 3,0 мм не считается браком и устраняется силами Заказчика, установкой мягких подпятников на опоры;
  • На поверхности спинки допускаются следы зачистки и монтажные скобы (под затяжку тканью).
  • Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в товар (направленных на улучшение потребительских свойств товара), без изменения габаритных размеров товара, без уведомления Заказчика.

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина525 мм
  • Глубина650 мм
  • Вес8 кг
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