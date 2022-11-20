Товар в корзине. Перейти
Каркас стула Шверин - фото 1

Каркас стула Шверин

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Каркас стула Пезаро
Каркас стула Пезаро
Следующий Каркас стула Сфакс
Каркас стула Пезаро

Характеристики товара

Описание

  • Продукция изготавливается под заказ.
  • Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
  • Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
  • Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
  • Спинка выполнена из гнутой фанеры 12-14мм, Крепление опор -болтовое(болт М8). Для надежной фиксации опор и создания долговечного соединения при сборке-опоры необходимо вклеивать (клей класс D2-D4).
  • Примерный вес 1-го каркаса в собранном виде около 8кг.
  • Каркас разборный, требуется самостоятельная сборка.
  • Каркас состоит из готовых сборочных единиц. Может потребоваться незначительная доработка(подгонка) элементов при сборке. Для сборки каркасов необходимо наличие ручного столярного и эл.инструмента, а также квалифицированный персонал. Ответственность за сборочные работы полностью возлагается на Заказчика и его исполнителей. Заказчику необходимо своими силами выполнить соединение сборочных единиц каркаса, в т.ч. с помощью метизов, а там где требуется неразъемное соединение – при помощи столярного клея (класс D2-D4).
  • Качание каркаса без нагрузки в пределах допуска 3,0 мм не считается браком и устраняется силами Заказчика, установкой мягких подпятников на опоры;
  • На поверхности спинки допускаются следы зачистки и монтажные скобы (под затяжку тканью).
  • Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в товар (направленных на улучшение потребительских свойств товара), без изменения габаритных размеров товара, без уведомления Заказчика.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес6 кг
С этим товаром покупают
Стул Изо NetНастоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
15

Стул Изо Net

Стул ЧестерНастоящее фото товара Стул Честер, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
14

Стул Честер

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mariquita на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Mariquita на полозьях

Кресло руководителя Лансет микровелюр темно-серыйНастоящее фото товара Кресло руководителя Лансет микровелюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 9908
37 990 ₽Оптовая цена
9

Кресло руководителя Лансет микровелюр темно-серый

Диван угловой Вояж, левыйНастоящее фото товара Диван угловой Вояж, левый, произведённого компанией ChiedoCover
45 290
Оптовая цена
15

Диван угловой Вояж, левый

Уличный светильник YORK Настоящее фото товара Уличный светильник YORK , произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
8

Уличный светильник YORK

Настоящее фото товара Диван Yuvam, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от169 090
Оптовая цена
9

Диван Yuvam, угловой

Другие товары из разделакаркасы стульев
Настоящее фото товара Каркас для стула С11, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Каркас для стула С11

Настоящее фото товара Каркас для стула С12, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Каркас для стула С12

Настоящее фото товара Каркас для стула С15, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
6

Каркас для стула С15

Настоящее фото товара Каркас для стула С16, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Каркас для стула С16

Настоящее фото товара Каркас для стула С17, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
14

Каркас для стула С17

Настоящее фото товара Каркас для стула С19, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
10

Каркас для стула С19

Настоящее фото товара Каркас для стула С20, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Каркас для стула С20

Настоящее фото товара Банкетка Б-2, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
11

Банкетка Б-2

Настоящее фото товара Банкетка Б-3, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
5

Банкетка Б-3

Настоящее фото товара Банкетка Б-6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
14

Банкетка Б-6