Товар в корзине. Перейти
Каркас стула Универсаль - фото 1

Каркас стула Универсаль

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Каркас стула Кампли
Каркас стула Кампли
Следующий Каркас стула Пескара
Каркас стула Кампли

Характеристики товара

Описание

  • Продукция изготавливается под заказ.
  • Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
  • Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
  • Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
  • Спинка выполнена из гнутой фанеры 12-14мм, Крепление опор -болтовое(болт М8). Для надежной фиксации опор и создания долговечного соединения при сборке-опоры необходимо вклеивать (клей класс D2-D4).
  • Примерный вес 1-го каркаса в собранном виде около 8кг.
  • Каркас разборный, требуется самостоятельная сборка.
  • Каркас состоит из готовых сборочных единиц. Может потребоваться незначительная доработка(подгонка) элементов при сборке. Для сборки каркасов необходимо наличие ручного столярного и эл.инструмента, а также квалифицированный персонал. Ответственность за сборочные работы полностью возлагается на Заказчика и его исполнителей. Заказчику необходимо своими силами выполнить соединение сборочных единиц каркаса, в т.ч. с помощью метизов, а там где требуется неразъемное соединение – при помощи столярного клея (класс D2-D4).
  • Качание каркаса без нагрузки в пределах допуска 3,0 мм не считается браком и устраняется силами Заказчика, установкой мягких подпятников на опоры;
  • На поверхности спинки допускаются следы зачистки и монтажные скобы (под затяжку тканью).
  • Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в товар (направленных на улучшение потребительских свойств товара), без изменения габаритных размеров товара, без уведомления Заказчика.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина525 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес9 кг
С этим товаром покупают
Стул Malawi, бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Malawi, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена
11

Стул Malawi, бирюзовый

Стеллаж 39Настоящее фото товара Стеллаж 39, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
6

Стеллаж 39

Стул пластиковый Blitz, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Blitz, черный

Стул KLC с перемычкойНастоящее фото товара Стул KLC с перемычкой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
14

Стул KLC с перемычкой

Стол ЛИРА-14, 2000/2500x1000Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 2000/2500x1000, произведённого компанией ChiedoCover
47 290
Оптовая цена
9

Стол ЛИРА-14, 2000/2500x1000

Люстра потолочная Томми, бронза, 5 светильниковНастоящее фото товара Люстра потолочная Томми, бронза, 5 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
9

Люстра потолочная Томми, бронза, 5 светильников

Столик Флора, молочный орехНастоящее фото товара Столик Флора, молочный орех, произведённого компанией ChiedoCover
40 790
Оптовая цена
15

Столик Флора, молочный орех

Другие товары из разделакаркасы стульев
Настоящее фото товара Каркас для стула С11, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Каркас для стула С11

Настоящее фото товара Каркас для стула С12, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Каркас для стула С12

Настоящее фото товара Каркас для стула С15, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
6

Каркас для стула С15

Настоящее фото товара Каркас для стула С16, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Каркас для стула С16

Настоящее фото товара Каркас для стула С17, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
14

Каркас для стула С17

Настоящее фото товара Каркас для стула С19, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
10

Каркас для стула С19

Настоящее фото товара Каркас для стула С20, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Каркас для стула С20

Настоящее фото товара Банкетка Б-2, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
11

Банкетка Б-2

Настоящее фото товара Банкетка Б-3, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
5

Банкетка Б-3

Настоящее фото товара Банкетка Б-6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
14

Банкетка Б-6