Товар в корзине. Перейти
Каркас стула Витербо - фото 1

Каркас стула Витербо

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Каркас стула Кротоне
Каркас стула Кротоне
Следующий Каркас стула Раввена
Каркас стула Кротоне

Характеристики товара

Описание

  • Продукция изготавливается под заказ.
  • Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
  • Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
  • Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
  • Спинка выполнена из гнутой фанеры 12-14мм, Крепление опор -болтовое(болт М8). Для надежной фиксации опор и создания долговечного соединения при сборке-опоры необходимо вклеивать (клей класс D2-D4).
  • Примерный вес 1-го каркаса в собранном виде около 8кг.
  • Каркас разборный, требуется самостоятельная сборка.
  • Каркас состоит из готовых сборочных единиц. Может потребоваться незначительная доработка(подгонка) элементов при сборке. Для сборки каркасов необходимо наличие ручного столярного и эл.инструмента, а также квалифицированный персонал. Ответственность за сборочные работы полностью возлагается на Заказчика и его исполнителей. Заказчику необходимо своими силами выполнить соединение сборочных единиц каркаса, в т.ч. с помощью метизов, а там где требуется неразъемное соединение – при помощи столярного клея (класс D2-D4).
  • Качание каркаса без нагрузки в пределах допуска 3,0 мм не считается браком и устраняется силами Заказчика, установкой мягких подпятников на опоры;
  • На поверхности спинки допускаются следы зачистки и монтажные скобы (под затяжку тканью).
  • Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в товар (направленных на улучшение потребительских свойств товара), без изменения габаритных размеров товара, без уведомления Заказчика.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина650 мм
  • Вес8 кг
С этим товаром покупают
Стул Eames пэчворк черно-белыйНастоящее фото товара Стул Eames пэчворк черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Eames пэчворк черно-белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Слэб Алдан, произведённого компанией ChiedoCover
от51 600
7

Слэб Алдан

Настоящее фото товара Диван Vittorio двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от58 690
Оптовая цена
6

Диван Vittorio двухместный

Индийский ковёр шерстяной «DETALI» CITYНастоящее фото товара Индийский ковёр шерстяной «DETALI» CITY, произведённого компанией ChiedoCover
145 190
Оптовая цена

Индийский ковёр шерстяной «DETALI» CITY

Стул Венера Хани велюр серыйНастоящее фото товара Стул Венера Хани велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Венера Хани велюр серый

В наличии 56 шт.
Кресло шезлонг Мартин, текстильНастоящее фото товара Кресло шезлонг Мартин, текстиль, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Кресло шезлонг Мартин, текстиль

Светильник Ринг, белый, 50 ВтНастоящее фото товара Светильник Ринг, белый, 50 Вт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
6

Светильник Ринг, белый, 50 Вт

Другие товары из разделакаркасы стульев
Настоящее фото товара Каркас для стула С11, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Каркас для стула С11

Настоящее фото товара Каркас для стула С12, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Каркас для стула С12

Настоящее фото товара Каркас для стула С15, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
6

Каркас для стула С15

Настоящее фото товара Каркас для стула С16, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Каркас для стула С16

Настоящее фото товара Каркас для стула С17, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
14

Каркас для стула С17

Настоящее фото товара Каркас для стула С19, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
10

Каркас для стула С19

Настоящее фото товара Каркас для стула С20, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Каркас для стула С20

Настоящее фото товара Банкетка Б-2, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
11

Банкетка Б-2

Настоящее фото товара Банкетка Б-3, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
5

Банкетка Б-3

Настоящее фото товара Банкетка Б-6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
14

Банкетка Б-6