Характеристики товара
Описание
KARL 120 сундук для хранения соломенный из искусственного ротанга
KARL 120 сундук соломенный.
Ручное плетение.
Сундук очень вместительный, внутри одно отделение. Крышка сундука с механизмом газлифт.
В сундуке удобно хранить, например, подушки от уличной мебели, постельные принадлежности и даже вещи.
Предназначен для террас и веранд загородных домов, может использоваться как в помещении, так и на улице, в саду.
Искусственный ротанг не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Не требует особого ухода. Легко моется.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина600 мм
- Высота500 мм
- Вес21 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Страна изготовленияКитай