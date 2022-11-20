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KARL 120 сундук для хранения соломенный

Артикул: CH-051-112
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

KARL 120 сундук для хранения соломенный из искусственного ротанга

KARL 120 сундук соломенный.

Ручное плетение.

Сундук очень вместительный, внутри одно отделение. Крышка сундука с механизмом газлифт.

В сундуке удобно хранить, например, подушки от уличной мебели, постельные принадлежности и даже вещи.

Предназначен для террас и веранд загородных домов, может использоваться как в помещении, так и на улице, в саду.

Искусственный ротанг не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Не требует особого ухода. Легко моется.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота500 мм
  • Вес21 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Страна изготовленияКитай

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