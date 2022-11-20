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KARL (140 и 120) набор из 2 соломенных сундуков - фото 1KARL (140 и 120) набор из 2 соломенных сундуков - фото 2KARL (140 и 120) набор из 2 соломенных сундуков - фото 3KARL (140 и 120) набор из 2 соломенных сундуков - фото 4KARL (140 и 120) набор из 2 соломенных сундуков - фото 5

KARL (140 и 120) набор из 2 соломенных сундуков

Артикул: CH-051-111
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

KARL (140 и 120) набор из 2 соломенных сундуков из искусственного ротанга

KARL (140и120) набор соломенный.

Сундуки очень вместительные, внутри одно отделение. Крышки у сундуков с механизмом газлифт.

В сундуках удобно хранить, например, подушки от уличной мебели, постельные принадлежности и даже вещи.

KARL (140и120) набор соломенный предназначен для террас и веранд загородных домов, могут использоваться как в помещении, так и на улице, в саду.

Ширина, ммГлубина, ммВысота, ммВес, кг
Сундук KARL 140140070060024,5
Сундук KARL 120120060050021
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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Страна изготовленияКитай

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