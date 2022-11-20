Характеристики товара
Описание
KARL (140 и 120) набор из 2 соломенных сундуков из искусственного ротанга
KARL (140и120) набор соломенный.
Сундуки очень вместительные, внутри одно отделение. Крышки у сундуков с механизмом газлифт.
В сундуках удобно хранить, например, подушки от уличной мебели, постельные принадлежности и даже вещи.
KARL (140и120) набор соломенный предназначен для террас и веранд загородных домов, могут использоваться как в помещении, так и на улице, в саду.
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|Высота, мм
|Вес, кг
|Сундук KARL 140
|1400
|700
|600
|24,5
|Сундук KARL 120
|1200
|600
|500
|21
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Страна изготовленияКитай