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KARL 140 сундук для хранения соломенный

Артикул: CH-051-113
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

KARL 140 сундук для хранения соломенный. Ручное плетение.

Сундук очень вместительный, внутри одно отделение. Крышка сундука с механизмом газлифт.

В сундуке удобно хранить, например, подушки от уличной мебели, постельные принадлежности и даже вещи.

Предназначен для террас и веранд загородных домов, может использоваться как в помещении, так и на улице, в саду.

Искусственный ротанг не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Не требует особого ухода. Легко моется.


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Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота600 мм
  • Вес24.5 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбронза
  • Страна изготовленияКитай

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