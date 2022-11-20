Характеристики товара
Описание
KARL 140 сундук для хранения соломенный. Ручное плетение.
Сундук очень вместительный, внутри одно отделение. Крышка сундука с механизмом газлифт.
В сундуке удобно хранить, например, подушки от уличной мебели, постельные принадлежности и даже вещи.
Предназначен для террас и веранд загородных домов, может использоваться как в помещении, так и на улице, в саду.
Искусственный ротанг не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Не требует особого ухода. Легко моется.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина700 мм
- Высота600 мм
- Вес24.5 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбронза
- Страна изготовленияКитай