Карман энергосберегающий Bonwin BW903I

5 оценок

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Карман энергосберегающий Bonwin BW903I

4.3
9 790 ₽
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Карман энергосберегающий Bonwin BW900
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Карман энергосберегающий Bonwin BW900

Характеристики товара

Описание

Тип выключателя: автономный

Тип карты: карта номера

Задержка выключения: 15 секунд

Монтажная коробка: в комплекте

Максимальный ток нагрузки: 40А (220В)

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