Карман энергосберегающий Bonwin BW903I
9 790 ₽
Тип выключателя: автономный
Тип карты: карта номера
Задержка выключения: 15 секунд
Монтажная коробка: в комплекте
Максимальный ток нагрузки: 40А (220В)
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
Стул Tolix Белый матовый
Стул Tolix Оранжевый глянцевый
Стул Tolix Wood Красный глянцевый
Столешница слэб №21
Столешница слэб №19