Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Длина1200 мм
- Цветголубой, белый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стул прозрачный Сиеста Контракт красный
Диван Аргос
Стул барный на металлокаркасе
Настенный светильник Аврора
Стол Ньюпорт
Стул барный Эванс, пластиковый
Скамья Лидер 8, 1500x300, уличная из реек
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден