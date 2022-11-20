Товар в корзине. Перейти
Картина AM4-002 - фото 1

Картина AM4-002

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Картина AM4-001
Картина AM4-001
Следующий Картина AM4-003
Картина AM4-001

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина550 мм
  • Цветчерный, красный, белый

Похожие товары

Настоящее фото товара Картина АМ1-001, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
9

Картина АМ1-001

Настоящее фото товара Картина АМ1-018, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
6

Картина АМ1-018

Настоящее фото товара Картина АМ1-023, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
6

Картина АМ1-023

Настоящее фото товара Картина АМ1-026, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
12

Картина АМ1-026

Настоящее фото товара Картина АМ1-030, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
9

Картина АМ1-030

Настоящее фото товара Картина АМ1-033, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
10

Картина АМ1-033

Настоящее фото товара Картина АМ1-034, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
5

Картина АМ1-034

Настоящее фото товара Картина АМ1-035, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
11

Картина АМ1-035

Настоящее фото товара Картина AM1-036, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
7

Картина AM1-036

Настоящее фото товара Картина AM2-007, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
12

Картина AM2-007

С этим товаром покупают
Стул Eames DSR коричневыйНастоящее фото товара Стул Eames DSR коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
7

Стул Eames DSR коричневый

Абажур Первая зеленьНастоящее фото товара Абажур Первая зелень, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
11

Абажур Первая зелень

Настоящее фото товара Стул СТ-29, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
9

Стул СТ-29

Настоящее фото товара Стул Вольтер Chess Radiation, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
9

Стул Вольтер Chess Radiation

Стул Moris пластик белыйНастоящее фото товара Стул Moris пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Moris пластик белый

В наличии 95 шт.
Стул складной Джон металлик, кремовыйНастоящее фото товара Стул складной Джон металлик, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39033
4 990 ₽Оптовая цена
42Хит

Стул складной Джон металлик, кремовый

В наличии 100 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден