Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Длина550 мм
- Цветкрасный, желтый, белый, черный
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Комплект мебели Модерн
Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
Стеновая панель Викинг, ясень
Стеновая панель Экзотик, олива
Стеновая панель Вулкано, береза тонированная
Стеновая панель Сакура, дуб Тобакко
Стеновая панель Лофт микс средний тонов
Кашпо GRAND
Кашпо Гранд, среднее
Эко Панно Олень 2
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден