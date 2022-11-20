Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Длина550 мм
- Цветголубой, сиреневый, белый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Стеновая панель Шалле, береза
Стеновая панель Эксклюзив, олива
Стеновая панель Экзотик, дуб, ясень
Стеновая панель Касуми винтаж, амбарная доска, тик
Эко Панно Прямоугольник
Эко Панель из однородного мха
Цветочница бетонная Ц-5
Вазон бетонный Ваза В-3
Кашпо Tigel 27, коричневый гранит
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден