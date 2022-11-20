Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Длина550 мм
- Цветчерный, голубой, оранжевый, белый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Шалле, береза
Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан
Стеновая панель Викинг, береза старый замок
Стеновая панель Эксклюзив, зебрано, сапели, олива
Стеновая панель Экзотик, ясень
Стеновая панель Вулкано, береза тонированная
Стеновая панель Лофт светлый микс
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Кашпо Bliss 28, оливковый зеленый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден