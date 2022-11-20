Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Длина550 мм
- Цветкрасный, зеленый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
Стеновая панель Вулкано, сосна
Стеновая панель Сакура, сапели, береза, дуб, тик
Стеновая панель Лофт темный микс
Кашпо GRAND
Кашпо Гранд, среднее
Эко Панель из однородного мха
Кашпо Attica 30, коричневый гранит
Кашпо Segmento 50, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден