Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Длина550 мм
- Цветбежевый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
Стеновая панель Викинг, ясень
Стеновая панель Викинг, состаренная береза
Стеновая панель Экзотик, зебрано
Эко Панно Олень 1
Вазон бетонный Ц-12
Вазон бетонный Ваза В-3
Кашпо Bloom 30, снежно-белый
Кашпо classic 35, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден