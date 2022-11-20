Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Длина900 мм
- Цветсиреневый, розовый, желтый, серый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
Стеновая панель Экзотик, орех американский
Стеновая панель Сакура, дуб Тобакко
Стеновая панель Сакура, береза состаренная
Стеновая панель Лофт амбарная доска
Кашпо Гранд, среднее
Эко Панно Круг
Эко Панно Олень 1
Цветочница бетонная квадратная
Кашпо Tigel 27, коричневый гранит
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден