Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Длина900 мм
- Цветголубой, красный, оранжевый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Комплект мебели Модерн
Комплект мебели Лофт
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан
Стеновая панель Викинг, олива
Стеновая панель Эксклюзив, сапели
Стеновая панель Эксклюзив, ясень
Эко Панно Олень 2
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Кашпо Cilindro 30, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден