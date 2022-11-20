Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Длина900 мм
- Цветбелый, оранжевый, черный
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Комплект мебели Лофт
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Стеновая панель ромб под углом, ясень
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
Стеновая панель Колотая, береза
Стеновая панель Экзотик, орех американский
Стеновая панель Экзотик, ясень
Эко Панно Шестиугольник
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Вазон бетонный Ц-4-3
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден