Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Длина900 мм
- Цветкрасный, черный, бежевый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Викинг, береза старый замок
Стеновая панель Лофт темный микс
Стеновая панель Лофт амбарная доска
Кашпо №1
Эко Панно Шестиугольник
Эко Панно Сердце
Вазон бетонный Ваза В-3
Кашпо Cilindro 30, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден