Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Длина900 мм
- Цветсиний, оранжевый, белый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Стеновая панель Шалле, береза
Стеновая панель Викинг, ясень
Стеновая панель Вулкано, термоясень
Стеновая панель Сакура, береза состаренная
Кашпо Гранд, среднее
Эко Панно Круг
Эко Панно Олень 2
Цветочница бетонная квадратная
Кашпо Bloom 44, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден