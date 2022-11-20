Товар в корзине. Перейти
Картина AM5-010 - фото 1

Картина AM5-010

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Картина AM5-008
Картина AM5-008
Следующий Картина AM5-011
Картина AM5-008

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Длина900 мм
  • Цветсиний, желтый, белый

Похожие товары

Настоящее фото товара Картина АМ1-001, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
9

Картина АМ1-001

Настоящее фото товара Картина АМ1-018, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
6

Картина АМ1-018

Настоящее фото товара Картина АМ1-023, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
6

Картина АМ1-023

Настоящее фото товара Картина АМ1-026, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
12

Картина АМ1-026

Настоящее фото товара Картина АМ1-030, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
9

Картина АМ1-030

Настоящее фото товара Картина АМ1-033, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
10

Картина АМ1-033

Настоящее фото товара Картина АМ1-034, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
5

Картина АМ1-034

Настоящее фото товара Картина АМ1-035, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
11

Картина АМ1-035

Настоящее фото товара Картина AM1-036, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
7

Картина AM1-036

Настоящее фото товара Картина AM2-007, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
12

Картина AM2-007

С этим товаром покупают
Комплект мебели ЛофтНастоящее фото товара Комплект мебели Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от47 72010
52 690 ₽Оптовая цена
14

Комплект мебели Лофт

Настоящее фото товара Стеновые панели, ясень, цвет орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
12

Стеновые панели, ясень, цвет орех

Настоящее фото товара Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан

Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, зебрано, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена
13

Стеновая панель Экзотик, зебрано

Настоящее фото товара Стеновая панель Сакура, дуб Тобакко, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
14

Стеновая панель Сакура, дуб Тобакко

Настоящее фото товара Стеновая панель Лофт темный микс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
10

Стеновая панель Лофт темный микс

Настоящее фото товара Стеновая панель Лофт светлый микс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
13

Стеновая панель Лофт светлый микс

Настоящее фото товара Стеновая панель Хардвуд, амбарная доска, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
10

Стеновая панель Хардвуд, амбарная доска

Настоящее фото товара Цветочница бетонная квадратная, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
15

Цветочница бетонная квадратная

Настоящее фото товара Вазон бетонный Ваза В-3, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
6

Вазон бетонный Ваза В-3

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден