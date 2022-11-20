Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Длина900 мм
- Цветголубой, розовый, белый, желтый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Викинг, полисандр
Стеновая панель Эксклюзив, ясень
Стеновая панель Эксклюзив, олива
Стеновая панель Вулкано, береза тонированная
Стеновая панель Лофт светлый микс
Кашпо GRAND
Эко Панно Круг
Эко Панно Сердце
Вазон бетонный Ц-4-2
Вазон бетонный Ваза В-1
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден