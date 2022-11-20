Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Длина900 мм
- Цветжелтый, красный, бежевый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Викинг, ясень
Стеновая панель Викинг, состаренная береза
Стеновая панель Эксклюзив, сапели
Стеновая панель Сакура, дуб, ясень, тик, олива
Стеновая панель Сакура, сапели, береза, дуб, тик
Стеновая панель Лофт темный микс
Вазон бетонный Ваза В-1
Кашпо classic 35, снежно-белый
Кашпо Cubric 25*60, снежно-белый
Кашпо Tenero 40, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден