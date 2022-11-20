Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Длина900 мм
- Цветкоричневый, красный, оранжевый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Комплект мебели Модерн
Стеновая панель ромб под углом, ясень
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан
Стеновая панель Викинг, ясень
Стеновая панель Эксклюзив, ясень
Стеновая панель Экзотик, зебрано
Стеновая панель Хардвуд, амбарная доска
Вазон бетонный Ц-4-2
Кашпо Tigel 27, коричневый гранит
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден