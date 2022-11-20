Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Длина900 мм
- Цветсерый, черный
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Экзотик, олива
Стеновая панель Вулкано, береза тонированная
Стеновая панель Сакура, дуб, ясень, тик, олива
Стеновая панель Сакура, сапели, дуб, махагон, орех, береза
Стеновая панель Сакура, сапели, береза, дуб, тик
Стеновая панель Лофт темный микс
Кашпо GRAND
Цветочница бетонная квадратная
Вазон бетонный Ваза В-1
Кашпо Attica 30, коричневый гранит
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден