Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Длина900 мм
- Цветсерый, черный
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Стеновая панель Экзотик, олива
Стеновая панель Вулкано, сосна
Стеновая панель Сакура, дуб Тобакко
Стеновая панель Сакура, береза состаренная
Кашпо Прованс, квадратное
Эко Панно Олень 1
Вазон бетонный Ваза В-3
Кашпо Bliss 28, оливковый зеленый
Кашпо classic 35, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден