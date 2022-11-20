Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Цветжелтый, коричневый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Викинг, олива
Стеновая панель Экзотик, олива
Стеновая панель Вулкано, сосна
Стеновая панель Вулкано, береза тонированная
Стеновая панель Лофт светлый микс
Кашпо GRAND
Кашпо Прованс, квадратное
Эко Панель из однородного мха
Эко Панно Олень 2
Вазон бетонный Ц-4-3
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден