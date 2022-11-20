Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Цветбежевый, черный
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Стеновая панель Викинг, олива
Стеновая панель Викинг, береза старый замок
Стеновая панель Эксклюзив, ясень
Эко Панно Прямоугольник
Эко Панно Олень 2
Цветочница бетонная Ц-5
Вазон бетонный Ц-12
Вазон бетонный Ваза В-1
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден