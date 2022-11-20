Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Цветголубой, сиреневый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Викинг, полисандр
Стеновая панель Колотая, сапели
Стеновая панель Эксклюзив, зебрано, сапели, олива
Стеновая панель Сакура, дуб, ясень, тик, олива
Стеновая панель Сакура, дуб Тобакко
Кашпо GRAND
Эко Панно Круг
Вазон бетонный Ваза В-3
Кашпо Segmento 50, снежно-белый
Кашпо Tenero 40, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден