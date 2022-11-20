Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Цветголубой, черный
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Роял, береза, ясень, олива, сапели
Стеновая панель Эксклюзив, ясень
Стеновая панель Вулкано, береза
Стеновая панель Сакура, дуб Тобакко
Стеновая панель Лофт микс средний тонов
Кашпо GRAND
Кашпо Прованс, квадратное
Вазон бетонный Ваза В-1
Кашпо Quarter 25, графит
Кашпо Bloom 30, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден