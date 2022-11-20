Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Цветбежевый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Шалле, береза
Стеновая панель Вулкано, сосна
Стеновая панель Сакура, дуб, ясень, тик, олива
Стеновая панель Сакура, дуб Тобакко
Стеновая панель Сакура, береза состаренная
Эко Панно Треугольник
Цветочница бетонная квадратная
Вазон бетонный Ц-4-3
Вазон бетонный Ц-12
Кашпо Quarter 25, графит
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден