Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Цветголубой, бежевый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Комплект мебели Лофт
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
Стеновая панель Эксклюзив, сапели
Стеновая панель Сакура, дуб Тобакко
Стеновая панель Сакура, береза состаренная
Стеновая панель Касуми винтаж, амбарная доска, тик
Эко Панно Шестиугольник
Вазон бетонный Ц-12
Вазон бетонный Ц-11
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден