Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Цветжелтый, белый, голубой
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
Стеновая панель Викинг, полисандр
Стеновая панель Колотая, береза
Стеновая панель Эксклюзив, сапели
Стеновая панель Вулкано, термоясень
Стеновая панель Сакура, береза состаренная
Эко Панно Прямоугольник
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Вазон бетонный Ваза В-3
Деревянный вазон 2
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден