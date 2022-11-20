Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Цветзеленый, желтый, оранжевый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Викинг, ясень
Стеновая панель Викинг, полисандр
Стеновая панель Экзотик, зебрано
Стеновая панель Вулкано, береза
Стеновая панель Сакура, сапели, дуб, махагон, орех, береза
Стеновая панель Касуми винтаж, амбарная доска, тик
Вазон бетонный Ц-12
Вазон бетонный Ваза В-3
Деревянный вазон 2
Кашпо classic 35, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден