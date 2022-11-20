Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Цветсиреневый, белый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
Стеновая панель Экзотик, дуб, ясень
Стеновая панель Экзотик, ясень
Стеновая панель Лофт микс средний тонов
Эко Панно Шестиугольник
Эко Панно Олень 2
Кашпо classic 35, снежно-белый
Кашпо Segmento 50, снежно-белый
Кашпо Tenero 40, снежно-белый
Кашпо Quarter 20, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден