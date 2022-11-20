Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Цветкрасный, бежевый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
Стеновая панель Эксклюзив, ясень
Стеновая панель Эксклюзив, зебрано, сапели, олива
Стеновая панель Сакура, сапели, дуб, махагон, орех, береза
Эко Панно Треугольник
Эко Панель из однородного мха
Эко Картина
Деревянный вазон 2
Кашпо Parette 90 DB, снежно-белый
Кашпо Cubric 30*80, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден