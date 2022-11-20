Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Цветкрасный, голубой, бежевый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Викинг, ясень
Стеновая панель Вулкано, термоясень
Стеновая панель Сакура, береза состаренная
Стеновая панель Лофт светлый микс
Стеновая панель Хардвуд, амбарная доска
Кашпо GRAND
Кашпо Гранд, среднее
Эко Панель из однородного мха
Вазон бетонный Ваза В-1
Кашпо Cubric 25*60, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден