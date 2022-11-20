Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Цветчерный, сиреневый, белый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
Стеновая панель Колотая, береза
Стеновая панель Эксклюзив, олива
Стеновая панель Экзотик, орех американский
Стеновая панель Вулкано, береза
Стеновая панель Лофт темный микс
Кашпо Прованс, квадратное
Лофт перегородка №1
Вазон бетонный Ц-11
Кашпо Bliss 28, оливковый зеленый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден