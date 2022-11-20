Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Длина900 мм
- Цветголубой, серый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель ромб под углом, ясень
Стеновая панель Экзотик, дуб, ясень
Стеновая панель Вулкано, сосна
Стеновая панель Сакура, сапели, береза, дуб, тик
Стеновая панель Лофт амбарная доска
Кашпо Гранд, среднее
Эко Панно Шестиугольник
Эко Панно Круг
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Вазон бетонный Ц-12
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден