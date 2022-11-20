Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Длина900 мм
- Цветсиний, серый, белый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Колотая, сапели
Стеновая панель Вулкано, сосна
Стеновая панель Сакура, дуб, ясень, тик, олива
Стеновая панель Хардвуд, амбарная доска
Эко Панно Олень 1
Цветочница бетонная квадратная
Вазон бетонный Ц-4-3
Вазон бетонный Ц-4-2
Вазон бетонный Ваза В-1
Кашпо classic 35, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден