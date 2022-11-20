Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Длина900 мм
- Цветзеленый, голубой, черный
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Стеновая панель Викинг, состаренная береза
Стеновая панель Экзотик, зебрано
Стеновая панель Вулкано, береза тонированная
Стеновая панель Лофт светлый микс
Стеновая панель Лофт микс средний тонов
Стеновая панель Лофт амбарная доска
Цветочница бетонная Ц-5
Вазон бетонный Ц-11
Кашпо Tigel 27, коричневый гранит
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден