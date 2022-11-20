Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Длина900 мм
- Цветоранжевый, розовый, голубой
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Комплект мебели Модерн
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
Стеновая панель Колотая, сапели
Стеновая панель Эксклюзив, ясень
Стеновая панель Вулкано, береза тонированная
Стеновая панель Сакура, сапели, береза, дуб, тик
Цветочница бетонная квадратная
Кашпо Quarter 25, графит
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден