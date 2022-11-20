Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Длина1400 мм
- Цветсиний, серый, золотой
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель ромб под углом, ясень
Стеновая панель Эксклюзив, береза
Стеновая панель Экзотик, орех американский
Стеновая панель Экзотик, зебрано
Стеновая панель Касуми винтаж, амбарная доска, тик
Кашпо GRAND
Кашпо Гранд, среднее
Эко Панно Треугольник
Эко Панно Прямоугольник
Кашпо Tenero 40, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден