Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Длина1400 мм
- Цветголубой, синий, белый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Викинг, состаренная береза
Стеновая панель Викинг, береза старый замок
Стеновая панель Эксклюзив, тобакко
Стеновая панель Экзотик, орех американский
Стеновая панель Сакура, береза состаренная
Эко Панно Треугольник
Цветочница бетонная квадратная
Вазон бетонный Ваза В-3
Кашпо Quarter 25, графит
Кашпо Bloom 44, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден