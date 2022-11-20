Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Длина1400 мм
- Цветсиний, голубой, бежевый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
Стеновая панель Эксклюзив, береза
Стеновая панель Экзотик, зебрано
Стеновая панель Сакура, сапели, береза, дуб, тик
Стеновая панель Лофт светлый микс
Стеновая панель Лофт микс средний тонов
Кашпо Прованс, квадратное
Кашпо №1
Цветочница бетонная Ц-5
Вазон бетонный Ц-12
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден