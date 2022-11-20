Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Длина1400 мм
- Цветсиний, красный, желтый, бежевый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Стеновая панель Роял, береза, ясень, олива, сапели
Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан
Стеновая панель Викинг, береза старый замок
Стеновая панель Вулкано, сосна
Стеновая панель Вулкано, термоясень
Эко Панно Шестиугольник
Вазон бетонный Ц-4-2
Деревянный вазон 2
Кашпо Vetro 40, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден