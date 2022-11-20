Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Длина1400 мм
- Цветсиний, красный, желтый, бежевый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель ромб под углом, ясень
Стеновая панель Викинг, олива
Стеновая панель Колотая, береза
Стеновая панель Эксклюзив, зебрано, сапели, олива
Стеновая панель Сакура, дуб, ясень, тик, олива
Эко Панно Шестиугольник
Эко Панно Сердце
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Вазон бетонный Ваза В-3
Вазон бетонный Ваза В-1
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден