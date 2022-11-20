Товар в корзине. Перейти
Картина AM8-024 - фото 1

Картина AM8-024

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Картина AM8-021
Картина AM8-021
Следующий Картина AM8-025
Картина AM8-021

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Длина1400 мм
  • Цветбелый, красный, голубой

Похожие товары

Настоящее фото товара Картина АМ1-001, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
9

Картина АМ1-001

Настоящее фото товара Картина АМ1-018, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
6

Картина АМ1-018

Настоящее фото товара Картина АМ1-023, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
6

Картина АМ1-023

Настоящее фото товара Картина АМ1-026, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
12

Картина АМ1-026

Настоящее фото товара Картина АМ1-030, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
9

Картина АМ1-030

Настоящее фото товара Картина АМ1-033, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
10

Картина АМ1-033

Настоящее фото товара Картина АМ1-034, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
5

Картина АМ1-034

Настоящее фото товара Картина АМ1-035, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
11

Картина АМ1-035

Настоящее фото товара Картина AM1-036, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
7

Картина AM1-036

Настоящее фото товара Картина AM2-007, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
12

Картина AM2-007

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
6

Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен

Настоящее фото товара Стеновая панель Викинг, полисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
9

Стеновая панель Викинг, полисандр

Настоящее фото товара Стеновая панель Колотая, береза, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена
5

Стеновая панель Колотая, береза

Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
5

Стеновая панель Экзотик, ясень

Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, олива, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
14

Стеновая панель Экзотик, олива

Настоящее фото товара Вазон бетонный Ваза В-1, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
11

Вазон бетонный Ваза В-1

Настоящее фото товара Кашпо Tigel 27, коричневый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
13

Кашпо Tigel 27, коричневый гранит

Настоящее фото товара Кашпо classic 35, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
11

Кашпо classic 35, снежно-белый

Настоящее фото товара Кашпо Cilindro 30, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
13

Кашпо Cilindro 30, снежно-белый

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден